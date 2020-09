FarmVille chiude il 31 dicembre, addio al primo gioco fenomeno su Facebook

28 Settembre 2020 – 18:03

(Foto: Zynga)Cala il sipario su uno dei giochi più popolari di sempre su Facebook, quello che per primo è diventato un fenomeno planetario sul social network: FarmVille chiude il prossimo 31 dicembre 2020 come risultato della fine del supporto ad Adobe Flash da parte di Microsoft. Dopo 11 anni dal debutto nel 2009, il titolo di Zynga è al viale del tramonto con lo stop degli acquisti in-app dal 17 novembre e lo spegnimento totale prima del nuovo anno.

“Come già anticipato, Adobe terminerà la distribuzione e l’aggiornamento di Flash Player per tutti i browser web e Facebook interromperà completamente il supporto dei giochi Flash sulla piattaforma dopo il 31 dicembre 2020. – Si legge nel comunicato pubblicato da Zunga. – FarmVille ne sarà quindi direttamente interessato”. Una pietra tombale che coinvolgerà tanti altri giochi presenti sul social network, che in oltre un decennio hanno coinvolto milioni di utenti.

Per chi non lo conoscesse, FarmVille era una simulazione di gestione di una fattoria e chiedeva di prendersi cura delle coltivazioni e degli animali con un’interazione con gli altri giocatori per avanzare nei progressi. Tanto famosi quanto il gioco erano anche gli insopportabili e continui inviti a prendervi parte, ricevuti dagli amici ossessionati da FarmVille, diventati ormai fattori virtuali a tempo pieno.

Nel suo periodo d’oro aveva raggiunto la prima posizione tra le applicazioni più utilizzate su Facebook con oltre 13 milioni di giocatori giornalieri attivi e oltre 82 milioni mensili. Zynga aveva fiutato da subito il grande potenziale commerciale di FarmVille e aveva gradualmente introdotto sempre più elementi extra acquistabili a caro prezzo.

Addio per sempre a FarmVille, dunque? Soltanto su Facebook, perché la società fondata da Mark Pincus ha già promesso l’uscita della terza versione del gioco mobile per smartphone Android e iPhone. La dimostrazione della bontà della formula di FarmVille è il successo clamoroso di uno dei giochi più popolari del 2020, Animal Crossing: New Horizon, che ne condivide diversi aspetti.

