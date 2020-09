Attenzione alla truffa della diretta Facebook che sfrutta Laura Pausini per rubarti i dati

28 September 2020 – 16:50

Nell'ultimo raggiro che si sta diffondendo sul social vengono utilizzati dei filmati della nota cantante spacciati come dirette, mentre durante le clip vengono proposti quiz pensati per irretire gli spettatori con la promessa di premi in denaro. Chi risponde viene poi contattato dagli organizzatori della truffa.



Fonte: Fanpage Tech