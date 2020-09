Arriva in Italia Fire Tv Cube di Amazon, insieme alle nuove Fire Tv Stick

28 Settembre 2020 – 20:28

Buone notizie per gli amanti degli smart tv: arriva anche in Italia Fire Tv Cube, una versione avanzata di Amazon Echo, che consente di controllare anche la Tv. Inoltre, è in arrivo anche una nuova generazione di Fire Tv Stick. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali di questi nuovi dispositivi.Continua a leggere



Buone notizie per gli amanti degli smart tv: arriva anche in Italia Fire Tv Cube, una versione avanzata di Amazon Echo, che consente di controllare anche la Tv. Inoltre, è in arrivo anche una nuova generazione di Fire Tv Stick. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali di questi nuovi dispositivi.

Continua a leggere Buone notizie per gli amanti degli smart tv: arriva anche in Italia Fire Tv Cube, una versione avanzata di Amazon Echo, che consente di controllare anche la Tv. Inoltre, è in arrivo anche una nuova generazione di Fire Tv Stick. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali di questi nuovi dispositivi.

Fonte: Fanpage Tech