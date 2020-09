Immuni cresce e aumentano le notifiche

27 Settembre 2020 – 13:48

Immuni raggiunge quota 6,4 milioni di download e ne cresce l’efficacia in virtù dell’aumentato numero di casi di positività in Italia.

Fonte: Punto Informatico