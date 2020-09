Google Drive, cestino vuoto dal 13 ottobre

27 Settembre 2020 – 13:48

Google sta notificando agli utenti Google Drive una modifica che sarà effettiva dal 13 ottobre: i file nel cestino spariranno dopo 30 giorni.

