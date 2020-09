Mappe catastali per tutti, anche per usi commerciali

26 Settembre 2020 – 13:48

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le proprie informazioni relative alla cartografia catastale, consentendone anche utilizzi commerciali.

