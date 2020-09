LG, Velvet e raddoppia (gratis)

26 Settembre 2020 – 10:48

LG lancia una speciale offerta che per pochi giorni consente di avere un doppio schermo gratis (del valore di 250€) per chiunque acquisti un LG Velvet.

