La Russia mette al bando l’exchange Binance

26 September 2020 – 10:30

Il sito ufficiale del più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, è finito nella blacklist dell’autorità russa Roskomnadzor.

Fonte: Punto Informatico