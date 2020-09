Windows XP: leak del codice sorgente su 4chan

25 Settembre 2020 – 13:49

Il codice sorgente del sistema operativo sembra essere stato condiviso attraverso un post su 4chan: in download sui circuiti peer-to-peer.

