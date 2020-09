SSD San Disk: prezzo bomba su Amazon

25 Settembre 2020 – 19:48

Oggi Amazon propone un SSD di San Disk ad un prezzo davvero incredibile: 24,99 euro per un disco allo stato solido da 240GB.

The post SSD San Disk: prezzo bomba su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico