L’update speciale di Animal Crossing: New Horizons per Halloween

25 Settembre 2020 – 21:03

(foto: Nintendo)Uno dei giochi più popolari del 2020 è pronto a un corposo aggiornamento in vista dell’autunno. Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch accoglierà un atteso update gratuito il prossimo 30 settembre aggiungendo diverse novità che preparano i giocatori ad Halloween con costumi in perfetto stile dolcetto o scherzetto, più opzioni di personalizzazione dei personaggi, schemi fai-da-te e festeggiamenti.

Non si può iniziare che dalla coltivazione dell’ortaggio simbolo dell’autunno e della festività, ossia la zucca i cui germogli diventeranno disponibili da Florindo tutto l’anno o nella Bottega di Nook per il mese di ottobre. Una volta piantate se ne dovrà attendere la crescita, per poi raccoglierle e decorarle a piacere.

Un altro elemento classico di Halloween è lo scambio di dolci: i giocatori di Animal Crossing potranno portarsi avanti facendo scorta di caramelle. Inoltre si potranno trovare – presso il negozio delle Sorelle Ago e Filo – diversi costumi, come quello da strega o da mummia ma anche altri accessori, come le lenti a contatto colorate o la pittura per il corpo. Gli amici residenti distribuiranno inoltre anche schemi fai-da-te a tema.



La notte del 31 ottobre gli abitanti si raduneranno dopo le 17 nella piazza, che potrà essere adornata con decorazioni, e si riceverà la visita di un misterioso ospite chiamato Jack aka lo zar di Halloween. Offendogli caramelle si potranno ricevere ricompense speciali.

Un’altra novità riguarda la visita di altre isole attraverso i sogni, che è stata introdotta quest’estate: si potrà ora stilare un elenco di quelle preferite da visitare, così da raggiungerle più facilmente. Infine, con l’aggiornamento del servizio NookLink, nell’app per smartphone Nintendo Switch Online attesa a ottobre si potrà sfruttare il dispositivo per mettere in campo nuove reazioni.

