L’app di TikTok negli USA non è ancora in salvo: cosa accadrà domenica 27

25 Settembre 2020 – 20:28

Esattamente una settimana fa sembrava che il destino di TikTok negli Stati Uniti fosse segnato, ma all’ultimo momento lo stop alla piattaforma minacciato dall’amministrazione Trump è stato posticipato. Ora la situazione è meno grave, ma potrebbe non risolversi in tempo per scongiurare un fermo dei download.Continua a leggere



Esattamente una settimana fa sembrava che il destino di TikTok negli Stati Uniti fosse segnato, ma all’ultimo momento lo stop alla piattaforma minacciato dall’amministrazione Trump è stato posticipato. Ora la situazione è meno grave, ma potrebbe non risolversi in tempo per scongiurare un fermo dei download.

Continua a leggere Esattamente una settimana fa sembrava che il destino di TikTok negli Stati Uniti fosse segnato, ma all’ultimo momento lo stop alla piattaforma minacciato dall’amministrazione Trump è stato posticipato. Ora la situazione è meno grave, ma potrebbe non risolversi in tempo per scongiurare un fermo dei download.

Fonte: Fanpage Tech