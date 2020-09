Come cambiare le icone su iPhone e dove trovarle online

25 Settembre 2020 – 18:43

(Foto: Widgetsmith)Come si possono cambiare le icone su iPhone con iOs 14? La procedura non richiede applicazioni esterne né jailbreak perché è una delle prerogative del sistema operativo degli smartphone Apple. Scopriamo come personalizzare facilmente l’aspetto delle miniature delle applicazioni e quali risorse si possono sfruttare per rendere la propria homescreen unica.

Cambiare le icone su iPhone

L’iter è davvero semplicissimo:

– Si deve aprire l’app Comandi e toccare l’icona “+” in alto a destra;

– Da Nuovo Comando scegliere Aggiungi azione;

– Cercare Apri l’app e selezionare il risultato;

– Toccare Scegli e selezionare l’applicazione alla quale si desidera modificare l’icona;

– Apparirà Apri “nome applicazione”, si dovranno toccare i tre puntini in alto a destra e selezionare Aggiungi ad home;

– Toccare sull’icona predefinita arancione e Scegli la foto (se la foto è su iPhone) oppure Scegli il file (se è salvata su iCloud). Quindi selezionare Aggiungi e Fine.

Tutto molto semplice. Va da sé che prima di procedere sarà necessario salvare su iPhone o su iCloud tutte le foto da sostituire alle icone predefinite. Quali database utilizzare?

Siti con raccolta di icone per iPhone

(Foto: Flaticon)A tale scopo si possono sfruttare portali che offrono ampi database di icone liberamente utilizzabili gratuitamente. Da computer oppure dal browser di iPhone si possono visitare portali come Flaticon, Icon8 e The Noun Project con raccolte davvero immense.

Per chi cerca più stile ed esclusività ci sono le icone in bianco e nero minimaliste di Icon Traf che però costano circa 24 euro mentre questa raccolta è meno ampia ma più economica, 4 euro. Infine, c’è il market di Etsy con creazioni indipendenti di prezzi vari.

In ultima istanza, è possibile anche optare per il fai da te attraverso software come Photoshop, Illustrator, Pixelmator Pro e così via. In tal caso conviene impostare la dimensione sui 180 x 180 pixel come suggerito da Apple. Ecco tutte le migliori app per creare widget personalizzati per la homescreen di iPhone.



