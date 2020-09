Amazon annuncia le nuove Blink Outdoor

25 Settembre 2020 – 10:48

Amazon ha annunciato le nuove Blink Outdoor, telecamere connesse e alimentate a batteria per la videosorveglianza degli ambienti esterni.

