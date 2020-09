“Abbiamo progettato Facebook per dare dipendenza come le sigarette”: l’ammissione dell’ex manager

25 Settembre 2020 – 14:28

Tim Kendall è un ex dirigente di Facebook che nei primi anni di esistenza del social era incaricato di trovare strategie per rendere l’attività fruttuosa dal punto di vista finanziario. In una udienza ha ammesso che la società si è ispirata all’industria del tabacco per fare in modo che l’esperienza sul social desse dipendenza.Continua a leggere



