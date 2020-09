Zoom ha cancellato il webinar di Leila Khaled

24 September 2020 – 16:23

Zoom, Facebook e YouTube hanno impedito o interrotto la trasmissione in diretta di un evento che ha visto intervenire la palestinese Leila Khaled.

