Wikipedia sta per cambiare per la prima volta in 10 anni: ecco come

24 Settembre 2020 – 17:28

Lo ha annunciato la fondazione che si occupa della manutenzione dell'enciclopedia online. A partire dagli ultimi mesi di quest'anno e fino alla fine del 2021 saranno apportati cambiamenti che renderanno la variante desktop del sito web più facile da navigare, e le singole voci più semplici da consultare.



Lo ha annunciato la fondazione che si occupa della manutenzione dell’enciclopedia online. A partire dagli ultimi mesi di quest’anno e fino alla fine del 2021 saranno apportati cambiamenti che renderanno la variante desktop del sito web più facile da navigare, e le singole voci più semplici da consultare.

Fonte: Fanpage Tech