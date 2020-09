Samsung Galaxy S20 Fe, lo smartphone “voluto dai fan”

24 Settembre 2020 – 9:03

(Foto: Samsung)Ufficiale anche in Italia il colorato e imponente Samsung Galaxy S20 Fe che si presenta con le sfumature verde acqua, lavanda, blu, giallo, bianco e rosso. Questa Fan Edition, che secondo i prodottori racchiude tutte le funzionalità preferite dagli utenti, si differenzia dal modello standard S20 per alcuni dettagli hardware e per il design, che punta su un abbondante display con diagonale da 6,5 pollici (una misura a metà strada tra i 6,2″ di S20 e i 6,7″ di S20+).

Il pannello protetto da vetro Gorilla Glass 3 raggiunge la risoluzione fhd+ con una frequenza di aggiornamento da 120Hz e monta la fotocamera anteriore da 32 megapixel all’interno del foro centrale (Infinity-O). Sul retro trovano spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel con stabilizzazione ottica, apertura f/1,8 e pixel da 1,8um accompagnato da un altro sensore da 12 megapixel con ottica ultra grandangolare da 123° e apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 8 megapixel stabilizzato otticamente con zoom 3x e apertura f/2,0. Si può sfruttare lo zoom digitale fino a 30x chiamato Space Zoom per avvicinarsi ancora più al soggetto.

(Foto: Samsung)Completano il quadro il bluetooth 5, il chip nfc, il modulo wi-fi 6 e una batteria da 4500 mAh che si può ricaricare rapidamente a 25 watt o senza fili a 15 watt offrendo anche il reverse charging a contatto. Ma soprattutto, c’è anche la versione dotata di modem 5G per connettersi alle reti di nuova generazione con processore Snapdragon 865 mentre quella 4G punta su un Exynos 990; entrambi sfruttano 6 gb ram e memoria da 128 gb veloce di tipo ufs 3.1. La scocca di Samsung Galaxy S20 Fe è resistente ad acqua e polvere come certificato dall’indice Ip68.

I prezzi sono di 669 euro per la versione 4G e 769 euro per quella 5G. Da oggi 23 settembre fino al 1 ottobre si può prenotare ricevendo in omaggio uno smartband Galaxy Fit2 oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate con Game Controller associato.

