Ring Always Home Cam: il drone per la videosorveglianza

24 Settembre 2020 – 22:48

Amazon ha annunciato la Ring Always Home Cam, una videocamera in grado di volare in casa per una videosorveglianza mobile da remoto.

The post Ring Always Home Cam: il drone per la videosorveglianza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico