Perché alcuni hanno paura della rete 5G?

24 Settembre 2020 – 9:04

Si chiama tecnofobia ed è letteralmente il timore che proviamo nei confronti della tecnologia. È in sostanza l’avversione nei confronti degli avanzamenti tecnologici, come appunto la tecnologia 5G. Si tratta in realtà di un fenomeno estremamente complesso, che non è equiparabile ad altre fobie come quella per i ragni o per i luoghi chiusi e che per questo abbiamo voluto affrontare in una nuova puntata del nostro podcast Wired Future.

Dopo aver parlato nelle puntate precedenti di cosa sia il 5G e delle bufale sul legame con la salute, per capire qualcosa di più sulla paura della tecnologia mobile di quinta generazione abbiamo deciso di interpellare un esperto della materia. Il nostro ospite è Massimiano Bucchi, professore ordinario di Sociologia della scienza e di Comunicazione, scienza e tecnica all’Università di Trento. Ed ha da poco pubblicato per Bompiani il saggio Io e tech.

Al microfono c’è il giornalista scientifico Gianluca Dotti.

