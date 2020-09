Netgear, un nuovo Orbi per le reti Wi-Fi mesh

24 Settembre 2020 – 16:48

Netgear ha annunciato un nuovo nato nella famiglia Orbi per creare reti Wi-Fi Tri-band mesh con standard Wifi 6, ideale sia per la casa che per l’ufficio.

The post Netgear, un nuovo Orbi per le reti Wi-Fi mesh appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico