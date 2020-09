Monopattino elettrico Xiaomi in offerta su Amazon

24 Settembre 2020 – 19:48

Oggi Amazon propone in offerta il monopattino elettrico Pro 2 di Xiaomi, un alleato perfetto per i piccoli spostamenti in città. Uno dei migliori prodotti per la mobilità elettrica a buon prezzo.

