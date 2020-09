John Cena sarà (anche) nella serie spin-off di The Suicide Squad

24 September 2020 – 18:09

Quando, durante l’evento Dc FanDome, era stato annunciato il cast del prossimo The Suicide Squad, fra i nomi a sorpresa presenti nel prossimo film di James Gunn c’era anche quello di John Cena. L’ex wrestler interpreterà Peacemaker, un pacifista talmente convinto di voler eliminare la guerra da usare ogni mezzo violento disponibile per raggiungere il suo scopo. E incentrata su di lui sarà anche Peacemaker, la nuova serie che Hbo Max ha presentato nelle scorse ore come spin-off del film, la cui uscita è prevista per l’agosto 2021.

Cena interpreterà lo stesso ruolo anche nella produzione seriale e persino James Gunn tornerà come regista e sceneggiatore di alcuni degli otto episodi previsti, compreso quello pilota. Nonostante non siano stati forniti ulteriori dettagli sulla trama, è stato confermato che Peacemaker sarà ambientata nello stesso universo narrativo di The Suicide Squad e che le riprese dovrebbero cominciare proprio all’inizio del prossimo anno.

Non è l’unico progetto che lega il catalogo del neonato streaming americano Hbo Max ai film di casa Warner Bros: sempre nelle scorse settimane, infatti, era stata annunciata una serie spin-off del futuro film The Batman, incentrata sulla polizia di Gotham. Fra i titoli delle piattaforma, poi, altre produzioni originali legate ai fumetti e originariamente pensate per Dc Universe (ora servizio praticamente in dismissione, che sarà dedicato solo ai fumetti digitali), come le nuove stagioni di Titans, Stargirl, Young Justice e Doom Patrol.

The post John Cena sarà (anche) nella serie spin-off di The Suicide Squad appeared first on Wired.

Fonte: Wired