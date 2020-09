iPhone 12 sarà in vendita dal 23 ottobre

24 September 2020 – 18:00

(Foto: MacRumors)La probabile data di presentazione di iPhone 12 sarà il prossimo 13 ottobre con tre giorni dopo (il 16) l’apertura delle prenotazioni e dieci giorni dopo (il 23) l’uscita ufficiale con la possibilità di acquistarlo online e nei negozi. Almeno questa è l’ultima voce che riguarda l’attesa nuova famiglia di smartphone Apple, in lieve ritardo rispetto al calendario originario per via del Covid-19.

A riportare la voce è stato l’attendibile MacRumors che ha citato come fonte un anonimo dipendente di un operatore telefonico britannico. La data del 13 avrebbe senso perché sarebbe allineata con due tradizioni di Apple ossia il lancio di un prodotto di prima fascia nella giornata di martedì e la collocazione nella seconda settimana del mese. Già in precedenza era emersa la data del 13 ottobre sia da parte di un leak che giungeva da un operatore telefonico olandese sia dall’abbastanza affidabile blogger Jon Prosser.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1308819897997242368

Se la combinazione 13-16-23 ottobre sarà confermata (e non è detto che sia solo per alcuni paesi o se a livello globale) potrebbe considerare soltanto i modelli iPhone 12 standard con schermo da 6,1 pollici e il cosiddetto iPhone 12 Mini da 5,4 pollici, mentre i due modelli Pro ovvero iPhone 12 Pro da 6,1 e iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici sarebbero diffusi qualche giorno più tardi.

Tante indiscrezioni e per ora nessuna certezza anche se l’ossatura della scheda tecnica sia dei modelli standard sia dei modelli Pro è stata pressoché svelata. Lo scorso 15 settembre, Apple ha presentato due nuovi iPad e i nuovi smartwatch Apple Watch serie 6 e Se, non è ancora chiaro se dallo Steve Jobs Theater apparirà anche il tanto atteso tappetino AirPower o i curiosi Apple Tags. Non resta che attendere ancora qualche giorno prima che Apple – come da tradizione – ufficializzi la data precisa dell’evento.

The post iPhone 12 sarà in vendita dal 23 ottobre appeared first on Wired.

Fonte: Wired