In Spagna i rider sono dipendenti, non autonomi

24 September 2020 – 15:55

I collaboratori delle piattaforme che si occupano delle consegne vanno considerati dipendenti a tutti gli effetti: la decisione nel paese iberico.

The post In Spagna i rider sono dipendenti, non autonomi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico