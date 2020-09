Da oggi i Reel di Instagram sono più lunghi: durano fino a 30 secondi

24 Settembre 2020 – 14:28

I video in formato breve targati Instagram sono stati lanciati poco più di un mese fa, ma stanno già evolvendosi. Dalla lunghezza massima di 15 secondi che li ha caratterizzati finora, ora possono durare al massimo mezzo minuto e non è escluso che in futuro non possano essere estesi ulteriormente.



Fonte: Fanpage Tech