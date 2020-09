Ufficiale: MWC 2021 a Barcellona dal 28 giugno

23 Settembre 2020 – 16:48

GSMA annuncia in via ufficiale le nuove date per la prossima edizione del Mobile World Congress: l’evento di Barcellona slitta a fine giugno.

