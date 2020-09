Tra le nuove emoji del 2021 c’è anche la donna barbuta

23 Settembre 2020 – 18:43

(Foto: Emojipedia)Il consorzio Unicode ha approvato 217 nuove emoji che saranno diffuse a livello globale nel 2021 non solo su piattaforme mobile come Android e iPhone, ma anche su software per computer e altri dispositivi. In realtà, la maggior parte delle novità riguarda varianti di tipo cromatico della tonalità dell’incarnato così come per i vari gender. Le cosiddette “faccine” vere e proprie saranno cinque, accompagnate da due nuove varietà di cuori.

Anche l’attività dell’Unicode Consortium è stata fortemente impattata dall’emergenza Covid-19, che ha rallentato la diffusione già programmata delle nuove emoji nel 2020. Per questo motivo la versione 14 della collezione è stata rinviata e molti dispositivi stanno ancora aspettando la versione 13. Questa nuova tranche sarà riconosciuta come 13.1 e dovrebbe essere diffusa in modo stabile nei primi mesi del 2021.

Saranno tre le emoji di tipo smiley. C’è la faccina sospirante che potrebbe rappresentare sia sollievo sia una certa qual esasperazione, quella con occhi a spirale che rappresenta una grande confusione o disorientamento e quella tra le nuvole che rimanda a uno stato d’animo un po’ nebuloso ma anche un senso di calma beatitudine.

Saranno due le emoji di tipo antropomorfo con relative varianti di incarnato e gender ossia la donna o l’uomo barbuti. Infine, il cuore in fiamme che esprime un intenso stato d’animo emotivo e il cuore bendato che cerca di riprendersi da una grande delusione amorosa. Tutte le rimanenti emoji sono combinazioni di gender e tonalità di incarnato relative alla coppia con il cuore o alla coppia che manda i baci.

Grazie a un catalogo in continua crescita, le emoji possono quasi del tutto sostituire non solo stati d’animo ma anche concetti e per questo motivo sui social network stanno diventando sempre più metodi di comunicazione universalmente comprensibili. Ecco come anche i brand le stanno utilizzando per aumentare visualizzazioni ed engagement del pubblico online.



