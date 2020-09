Tom Cruise dovrebbe partire per il suo film nello spazio già l’anno prossimo

Data di lancio prevista: ottobre 2021. Questo sembra essere il periodo in cui Tom Cruise dovrebbe lasciare la Terra per recarsi nello spazio e girare l’ambizioso film fantascientifico progettato assieme al genio folle e visionario di Elon Musk. Il progetto, annunciato negli scorsi mesi come fosse l’ennesima provocazione, ha assunto invece sempre più concretezza, aggiudicandosi anche la conferma della collaborazione con la Nasa. Ora, fra un’indiscrezione e l’altra, pare confermato che l’attore partirà con uno shuttle spaziale privato, uno di quelli della Space X di Musk, assieme al regista Doug Liman e a un astronauta di nome Lopez Alegria.

La conferma, secondo quanto riportato dal magazine americano Deadline, verrebbe dallo Space Shuttle Almanac, un portale che copre tutti i principali lanci spaziali nel mondo. Nell’ultimo aggiornamento risulta dunque che nell’ottobre 2021 è prevista la partenza di una spedizione legata allo shuttle Space X Crew Dragon, accanto al quale sono allegati i nomi appunto di Alegria, Liman e Cruise: questi ultimi due sono contrassegnati come “tourist”, ovvero la qualifica che ricevono i passeggeri privati di questi viaggi oltre la nostra atmosfera. Nel grafico risulterebbe spazio anche per un terzo accompagnatore dal nome non ancora precisato.

With the arrival of the @MBRSpaceCentre Astronauts @astro_hazzaa and @Astro_Alneyadi at @NASA_Johnson this week, can we assume they are the two Emirati crew members who will make the 6 mth stay on the #ISS in Oct 2022? pic.twitter.com/b2Sdr06hUc

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 21, 2020

Non è chiaro se questa missione prevista a ottobre sia solamente una visita preliminare oppure se la minitroupe inizierà già a girare. Secondo quanto emerso in questi ultimi mesi, l’intenzione è quella di portare a casa delle scene anche nella Stazione spaziale internazionale, in ogni caso con l’intento di rendere questa pellicola la prima girata nello spazio fuori dalla Terra. Riusciranno i nostri eroi nell’impresa?

