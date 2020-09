Per i suoi 10 anni Instagram ti lascia scegliere l’icona della app

23 Settembre 2020 – 12:04

Instagram lascerà scegliere l’icona preferita da visualizzare sul dispositivo (fonte: Alessandro Paluzzi)Instagram, per festeggiare il suo decimo compleanno, sta pensando di rilasciare una funzione che consentirà agli utenti di selezionare quale icona dell’applicazione visualizzare sul loro dispositivo mobile.

A scoprire la funzionalità è nuovamente Alessandro Paluzzi grazie alla sua abilità nelle tecniche di reverse engineering. Curiosando tra il codice dell’applicazione per Android, Paluzzi ha scoperto che nelle impostazioni dell’applicazione era disponibile la nuova voce App Icon.

https://twitter.com/alex193a/status/1308540407886868482

Cliccando, si apre un menù dove Instagram informa gli utenti che, per celebrare il suo decimo compleanno, lascerà scegliere l’icona preferita all’utente poiché, spiega il social network rivolto agli utenti “non saremmo nulla senza di voi”.

https://twitter.com/alex193a/status/1308541661031460864?s=20

Il menù offre 11 possibili alternative. Tra le possibili scelte, per i nostalgici, è presente addirittura la primissima icona con cui Instagram si è presentato al mondo.

Secondo la scoperta, la funzionalità sarà attiva sui dispositivi su cui gira Android Oreo 8.0 e su tutte le versioni successive. Essendo però una funzione nascosta e non ancora in fase di rollout, probabilmente si saprà di più sulla compatibilità con altri sistemi operativi a ridosso del 6 ottobre. In quella data, giorno del compleanno di Instagram, con molta probabilità la funzionalità verrà rilasciata come parte dei festeggiamenti.

Oltre alla possibilità di scelta dell’icona per l’applicazione, Paluzzi ha scoperto anche che Instagram sarebbe al lavoro anche su un piccolo restyling del menù di scelta degli adesivi per le Stories. Il social network sta lavorando a uno spazio in testa del menù dove saranno disponibili rapidamente gli stickers in primo piano, che Instagram propone ciclicamente per celebrare una data ricorrenza.



The post Per i suoi 10 anni Instagram ti lascia scegliere l’icona della app appeared first on Wired.

Fonte: Wired