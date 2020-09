Molte persone hanno acquistato l’Xbox sbagliata

23 Settembre 2020 – 12:23

(Foto: Microsoft)Si è registrato un singolare e inaspettato boom di vendite di Xbox One X negli Stati Uniti con i dati Amazon che parlano di un incremento di addirittura 747% nelle classifiche interne. Come è possibile che una console ormai prossima a essere superata dal modello successivo sia diventata improvvisamente così popolare passando dal 2804esimo al 331esimo posto degli oggetti più venduti? L’ipotesi più consistente è che moltissimi utenti l’abbiano confusa proprio con la nuova Xbox Series X per via del nome piuttosto simile.

Può sembrare paradossale ma in effetti c’è la X finale e per molti non proprio aggiornatissimi sulle novità tecnologiche può essere sufficiente a essere tratti in inganno. L’erroraccio è dovuto anche al fatto che nelle scorse ore si siano aperte le prime tranche di ordini della console next-gen in vista del debutto che avverrà il prossimo 10 novembre. Come da previsione, le poche unità messe a disposizione sono già state prenotate tutte, così come già avvenuto per Ps5 qualche giorno prima. E anche per Xbox Series X una parte di chi è riuscita ad assicurarsi il pre-ordine si è trasformata in bagarino su eBay, peraltro con scarsi risultati.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1308502573502980096

Di certo la scelta di riprendere la “X” è dovuta a mantenere una certa continuità, ma la differenza della sola parola centrale del nome può causare qualche problema collaterale. E non è nemmeno la prima volta che la troppa assonanza tra il vecchio e il nuovo modello genera confusione, la stessa Microsoft ci era cascata qualche tempo prima citando un’improbabile Xbox One Series X:

https://twitter.com/tomwarren/status/1308392491356487681

Un’altra possibile spiegazione sta nei bot ossia nei programmi pensati per acquistare in massa e in pochi secondi un prodotto molto ricercato prima che si esauriscano le scorte. Un potenziale errore di programmazione dei codici di ricerca può aver causato il boom di vendite inspiegabile di One X.

Ecco tutte le informazioni su Xbox Series X e sulla sua sorella minore Xbox Series S che si differenzia per via dell’assenza di disco ottico e per una scheda tecnica più semplice così come per un prezzo più abbordabile.



The post Molte persone hanno acquistato l’Xbox sbagliata appeared first on Wired.

Fonte: Wired