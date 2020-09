L’esame-farsa di Suárez è la quintessenza della peggiore italianità

23 September 2020 – 12:02

Luis Suárez dopo l’esame a Perugia del 17 settembre (foto: Twitter/@sspina)La brutta storia dell’esame combinato per Luis Suárez è la quintessenza dell’italianità. Del suo lato peggiore ovviamente, quello grottesco e sconfortante che generazioni di comici nel secolo scorso hanno contribuito a cristallizzare. Non solo: è anche uno di quei fatti concreti che in un colpo solo uccidono qualsiasi sforzo di sollevarsi dai luoghi comuni che più ci feriscono. Sta insomma, per capirci, dalle parti del capitolo falsi invalidi, del reddito di cittadinanza col Suv o dei dipendenti che timbrano e vanno a fare la spesa. Basta un colloquio organizzato per il 33enne bomber del Barcellona dall’università per gli stranieri di Perugia, da quello che se ne sapeva fino a qualche tempo fa istituzione degna di una certa credibilità, per incollarci in modo ancora più forte la brutta nomina degli italiani falsi e accrocconi, sempre pronti a scavalcare le regole specie se di mezzo c’è qualcuno di importante e un sacco di soldi.

Già, perché la vicenda del colloquio farsa con l’importante candidato che “non spiccica ‘na parola” scovata dalla procura perugina, da poco guidata da Raffaele Cantone (gli è andata male al Pistolero, ha incrociato uno più tosto di lui), promette di allargarsi. Come spiega oggi il Corriere della Sera, infatti, risulterebbero almeno tre contatti fra Maria Turco, una delle legali della Juventus che lavora nello studio dell’avvocato Luigi Chiappero, e il direttore generale dell’ateneo Simone Olivieri, nei quali la società bianconera avrebbe in qualche modo promesso di aprire un canale preferenziale per i suoi calciatori che in futuro avessero dovuto sostenere l’esame di italiano per ottenere il passaporto. Esattamente lo stesso schema seguito con Suárez il quale, in virtù delle origini friulane della moglie italo-uruguaiana Sofia Balbi, stava tentando di prendere la cittadinanza per poter essere ingaggiato dalla Juventus. E comunque in generale rendersi più appetibile a quasi tutti i campionati europei (in Spagna è considerato comunitario in modo indiretto proprio grazie alla moglie), sottraendosi al conteggio degli extracomunitari in rosa, che possono essere al massimo due. Per farlo, e completare l’iter amministrativo, gli serviva appunto l’attestazione di aver raggiunto il livello B1 di competenze linguistiche in italiano.

L’ateneo perugino ha smentito tutto, confermando “la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite” e confidando “che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”. Quelle verifiche si chiamano indagini e vedrebbero la rettrice Giuliana Grego Bolli, lo stesso Olivieri, Stefania Spina, Lorenzo Rocca e Cinzia Camagna indagati per falso ideologico e rivelazione dei segreti d’ufficio. Altro potrebbe dunque arrivare dall’approfondimento sugli accordi con la Juve e dagli approfondimenti dell’inchiesta principale sul bilancio dell’ateneo, da cui mancano oltre tre milioni di euro e che l’attuale amministrazione, nei mesi scorsi, imputava alla “gestione lacunosa e omissiva” di chi aveva guidato l’università prima di loro. Ma questa è un’altra storia.

Le intercettazioni non lasciano troppi dubbi sia sull’origine della messinscena che sulla sua gestione operativa nei giorni precedenti, sulla procedura d’urgenza attivata, sulla sessione anticipata dal 22 al 17 spostando anche altri candidati e sugli altri dettagli. Nel primo caso, in particolare, sembrano configurarsi anche pressioni e reati ulteriori visto che l’avvocatessa avrebbe garantito di indirizzare tutti gli extracomunitari dell’orbita bianconera da naturalizzare all’ateneo di Perugia, evidentemente aspettandosi in cambio un trattamento di favore. Si vedrà. Così come si vedrà, sul lato sportivo, quanto e come la Juventus fosse a conoscenza degli accordi verbali. Senza dimenticare ovviamente anche la posizione di Suárez, che certo non può uscirne da inconsapevole fantoccio. Lo spiega anche una docente intercettata: “È un esame farsa per fargli conseguire la certificazione: non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”.

Qui si ricollega il tema di apertura. Non si tratta di scandalizzarsi per un esame combinato, perché probabilmente sotto a quello di Suárez si nascondono, in tutta Italia, procedure molto simili su mille fronti diversi. Università incluse. Tuttavia contorni e dettagli della storia – l’arrivo in look da spiaggia con l’aereo privato accolto come un eroe da tifosi e cronisti, la foto in posa con i docenti che lo avevano “esaminato” consentendogli di memorizzare a pappagallo quelle quattro sciocchezze concordate, il maxistipendio in ballo, le intercettazioni degne di un film di Checco Zalone – raccontano in modo scandalosamente spietato come, ancora, funzionino le cose in Italia.

Tanto più la vicenda è fondamentalmente ininfluente per le sorti di questo paese nel pieno di una pandemia – abbiamo davvero molto altro a cui pensare – tanto più lascia l’amaro in bocca. Possibile che docenti e amministratori di un’università con una storia importante, per giunta coscienti che avrebbero avuto i riflettori puntati, si siano resi disponibili a una simile umiliazione? Ecco, umiliazione è il termine più giusto: Suárez o altri, questi fatti di cronaca, all’apparenza minori, concentrano su di essi un’irrimediabile carica distruttiva nei confronti della credibilità del paese e del senso civico degli italiani. Dei più giovani e, come si è visto dai protagonisti, dei più grandi.

