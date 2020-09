Le nuove Samsung SSD 980 PRO con PCIe 4.0 NVMe

23 Settembre 2020 – 19:48

Dal gruppo sudcoreano l’annuncio delle nuove unità Samsung SSD 980 PRO che migliorano sul fronte delle prestazioni e su quello dell’affidabilità.

The post Le nuove Samsung SSD 980 PRO con PCIe 4.0 NVMe appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico