Il supporto minimalista per fissare lo smartphone alla bici

23 September 2020 – 11:32

Per gli appassionati della pedalata (assistita e non) che escono in bici regolarmente dotarsi di un supporto per smartphone è una mossa pressoché obbligata, poiché così si può controllare il percorso, scoprire cosa ci sia nelle vicinanze, oppure guardare le previsioni meteo con un rapido sguardo sul manubrio invece di fermarsi per estrarre il telefono da tasche o zaino. Ma tali supporti sono perlopiù ingombranti, pesanti e con un design che non conquistano di certo l’occhio. A cambiare le carte in tavola ci prova Loop Mount, che spicca per minimalismo, forma e facilità di montaggio, oltre che per la compatibilità con quasi tutti i manubri (da 22 a 31,8 millimetri) e tutti i più diffusi smartphone in commercio.

Per quanto piccolo, integra un sistema di molle che dona stabilità anche quando si pedala su strade dissestate e si scendono in velocità scalini o terreni e pendenze che mettono sotto pressione la tenuta della bici. Tra i benefici rientrano i pochi secondi che occorrono per fissarlo sul manubrio tramite due viti a brugola e la possibilità di utilizzarlo in orizzontale e in verticale, senza dimenticare che, quando non si utilizza il telefono, il robusto anello in metallo passa quasi inosservato. Disponibile nelle colorazioni argento e nera, Loop Mount si può prenotare qui al prezzo di 35 euro, con spedizioni in programma dal prossimo novembre.

