Il Mobile World Congress 2021 è stato rinviato a giugno

23 Settembre 2020 – 18:03

L’associazione Gsma ha ufficializzato oggi le date degli eventi che si terranno l’anno prossimo e sono all’orizzonte grandi cambiamenti rispetto alla tradizionale collocazione nel calendario dei vari congressi. Naturalmente, la causa principale è la pandemia che ha costretto a rivedere tutti i piani dopo la cancellazione di massa degli appuntamenti 2020.

Le cosiddette Mwc Series vedranno un rimescolamento delle carte. Si partirà con il Mwc 2021 di Shanghai in Cina che occuperà le date di solito destinate all’evento di Barcellona, dal 23 al 25 febbraio.

Il Mwc 2021 di Barcellona sarà dunque spostato in estate, dal 28 giugno al 1 luglio dall’iniziale piano della prima settimana di marzo per “Le circostanze esterne dovute al Covid-19”, come si puó leggere sul sito ufficiale dell’associazione Gsma.

Ricordiamo che nel 2020 l’evento era stato confermato e dunque annullato dopo il graduale forfait di praticamente tutte le società partecipanti. La recente Ifa 2020 si è tenuta invece a Berlino in forma ibrida con un mix di eventi fisici e virtuali, ma in generale il trend sembra virare verso una digitalizzazione di questi appuntamenti. Sarà molto difficile assistere a bagni di folla come abituati Ricordando le precedenti edizioni di questi convegni internazionali. Almeno non a stretto giro di posta.

Il direttore generale di Gsma, Mats Granryd, ha dichiarato: “Con una prospettiva globale in continua evoluzione e dopo aver consultato il nostro consiglio di amministrazione, i membri e i nostri migliori espositori, abbiamo preso la decisione attenta di riprogrammare il calendario. La salute e la sicurezza dei nostri espositori, partecipanti, personale e della gente di Barcellona sono di fondamentale importanza”.

È più che verosimile che ritorneranno anche gli eventi preliminari di anteprima organizzati dalle singole società nei giorni precedenti al debutto del congresso. Appuntamento all’estate 2021.



