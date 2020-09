Il letargo non è uguale per tutti

Con l’arrivo dell’autunno per gli animali arriva anche il letargo, che pur essendo un fenomeno naturale noto a tutti, è più articolato di quanto si possa immaginare. Prima di tutto non va confuso con l’ibernazione, una condizione cui vanno incontro insetti, rettili e invertebrati e che somiglia più alla morte che al sonno profondo; in secondo luogo perché in natura si distinguono forme parziali e totali di letargo. La forma totale è quella in cui l’animale non si nutre né beve, rallenta il battito cardiaco, riduce il metabolismo dell’80% dei valori normali e, tendenzialmente, dorme. Il letargo parziale, detto anche svernamento, è una forma meno profonda di quiescenza, che prevede un intorpidimento del corpo per periodi più o meno prolungati, con un parziale rallentamento delle funzioni vitali.

La nostra idea stereotipata di un sonno continuo e senza interruzioni – al quale peraltro va incontro un numero piuttosto ridotto di specie – è quindi lontana dalla verità. I risvegli, seppur brevi, sono molto più comuni di quanto si possa immaginare, e non mancano curiosità che riguardano alcune specie specifiche: cliccate qui in alto per conoscerle.

