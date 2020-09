Il 24 settembre un asteroide passerà vicinissimo alla Terra

23 September 2020 – 18:10

(immagine: Getty Images)Più vicino della Luna. Il 24 settembre 2020 un asteroide sfiorerà la Terra, passandoci accanto a una distanza molto inferiore rispetto a quella con la Luna. Nemmeno stavolta, però, ci sarà da preoccuparsi, dicono gli esperti.

Ecco qualche punto di riferimento per farci un’idea. La Luna in media dista dalla Terra 384mila chilometri, mentre i satelliti che abbiamo messo in orbita per le telecomunicazioni e le previsioni meteo non superano i 36mila chilometri di distanza. Ebbene, alle 13:18 in Italia (in realtà c’è qualche incertezza nel calcolo dell’orbita per cui il passaggio potrebbe essere circa 24 minuti prima o dopo l’orario stimato) l’asteroide 2020 Sw – questo è il suo nome – si troverà ad appena 27mila chilometri dal nostro pianeta.

https://www.youtube.com/watch?v=C1aUUpZ4MQg&feature=emb_title

L’asteroide è stato scoperto solo la scorsa settimana dal Mount Lemmon Observatory in Arizona e confermato poi dal Minor Planet Center della Nasa, che monitora piccoli pianeti, comete e satelliti naturali (solo a settembre ne sono stati scoperti 244 vicini alla Terra).

Secondo i calcoli completa un’orbita intorno al Sole ogni 372 giorni, appena 7 giorni in più rispetto a quella della Terra. La gravità terrestre, però, modificherà la sua traiettoria, e tuttavia non si prevedono rischi di impatto con il nostro pianeta – almeno non nei prossimi 50 anni.

Non si conoscono le esatte dimensioni di 2020 Sw, tra i 4,5 e i 10 metri – abbastanza piccolo dunque da tranquillizzare ulteriormente gli esperti circa la sua non pericolosità effettiva. Viaggia a una velocità di 7,7 chilometri al secondo e avvicinandosi alla Terra diventerà via via più luminoso, anche se non abbastanza da essere visibile a occhio nudo.

“Dall’Italia sarà possibile seguire l’asteroide fino a domattina prima dell’alba con strumenti di un certo calibro, almeno 400 mm di apertura”, spiega a Wired l’astrofisico Gianluca Masi. “Lo vedremo muoversi dapprima tra le stelle di Pegaso, per poi passare nella costellazione dei Pesci”. Nel momento del passaggio ravvicinato, però, in Italia sarà ormai pieno giorno.

See asteroid #2020SW extremely close (27000km), but econter live, online from the comfort of your home!https://t.co/loCZMsiPg1 pic.twitter.com/K9mtgG2gsh

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) September 21, 2020

Poco male: c’è la diretta streaming del Virtual Telescope Project a partire dalla mezzanotte del 23 settembre.

The post Il 24 settembre un asteroide passerà vicinissimo alla Terra appeared first on Wired.

Fonte: Wired