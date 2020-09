A Milano c’è un’hamburgeria nerd dedicata alle serie

23 September 2020 – 12:03

Addentare un hamburger nel mondo del Sottosopra di Stranger Things o nel caveau di una banca in stile La casa di carta? A Milano si può nelle due sedi dell’hamburgeria Willy’s Burger, dedicate (negli arredi e nei nomi dei panini) alle due fortunate serie.

Se il progetto dell’hambugeria, creata dai fondatori Chiara e Willy, è nato nel 2016, il twist in chiave Netflix arriva quest’anno. La sede di viale Abruzzi viene riconvertita ne La Casa di Cheddar, con un ambiente ispirato alle avventure del Professore e della sua banda, tra dirigibili giganti e divise rosse con le maschere con la faccia di Salvador Dalì. E la nuova location in zona Porta Venezia (in via Lazzaretto per la precisione) viene rinominata Stranger Peanuts e sfoggia le classiche scritte con le lucine colorate dietro a un divano tipiche di Stranger Things.

Insomma, il posto perfetto per i nerd delle serie, che qua possono ordinare panini come Willy Principe di Bel-Onion (con cipolla caramellata), Breaking Egg, Il Trono di Salmon, Narchos… C’è anche il servizio di delivery, ovviamente. Per addentare il proprio burger sul divano direttamente davanti a una puntata.



