A Intel il via libera per collaborare con Huawei?

23 Settembre 2020 – 19:48

Manca la conferma ufficiale, ma pare che Intel abbia ottenuto da Washington l’autorizzazione necessaria per continuare a collaborare con Huawei.

