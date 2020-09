Windows 10: meno di 100 MB per October 2020 Update

22 Settembre 2020 – 16:48

Non sarà un aggiornamento corposo quello confezionato da Microsoft, come previsto: il pacchetto October 2020 Update per Windows 10 si avvicina.

The post Windows 10: meno di 100 MB per October 2020 Update appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico