Trump: TikTok diventi americana o via dagli USA

22 Settembre 2020 – 10:48

O TikTok passerà integralmente nelle mani di realtà americane o andrà incontro a un inevitabile ban negli Stati Uniti: la posizione di Trump.

