INPS: attenzione, tentativo di truffa in corso

22 September 2020 – 10:21

Un’email tenta di trarre in inganno le malcapitate potenziali vittime: a inviarla non è INPS, in caso di ricezione cestinare immediatamente.

