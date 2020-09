Gli incendi negli Stati Uniti sono un risultato dei cambiamenti climatici

22 Settembre 2020 – 9:04

Aria tossica e irrespirabile, cieli rosso fuoco, intere zone abitate evacuate, edifici e case rasi al suolo: non è un futuro apocalittico, ma il presente che gli abitanti della costa occidentale degli Stati Uniti stanno vivendo in queste settimane. Quest’anno in California sono bruciati oltre 13mila chilometri quadrati – un’area record per un solo anno. Dal 15 agosto, quando l’attività degli incendi in California è aumentata, sono morte 25 persone e sono state distrutte quasi 5.400 strutture. E con una tendenza di temperatura in aumento e nessuna precipitazione significativa in vista, le autorità hanno dichiarato che gli incendi non si fermeranno presto (al momento sono contenuti al 30%).

In Oregon e nello stato di Washington il fuoco ha invaso i principali centri abitati, mezzo milione di persone si trovano all’interno delle zone di evacuazione e più di 40mila sono state evacuate. Secondo il National Interagency Fire Center (Nifc), in Oregon 12 incendi hanno distrutto quasi quattromila chilometri quadrati. Nei tre stati di Oregon, Washington e California, gli incendi hanno bruciato più di 24mila chilometri quadrati e sono ancora circa 59 gli incendi non contenuti. Almeno 35 persone sono morte.

Questi incendi sono un chiaro segnale di alterazione. Il cambiamento climatico è già in atto, la crisi climatica è arrivata. E non può più essere solo una preoccupazione per il futuro.

Il climate change è un fattore chiave nell’aumento del rischio e dell’estensione degli incendi. Il rischio di incendi boschivi, infatti, dipende da una serie di fattori, tra cui la temperatura, l’umidità del suolo e la presenza di alberi e arbusti, per esempio. Il caldo record di quest’estate ha colpito gran parte degli Stati Uniti occidentali; in California è stata registrata la temperatura più calda del mondo (54.4 gradi) e in tutta la zona occidentale del paese si sono verificate condizioni di siccità estrema. Sono proprio la siccità e il calore, infatti, a trasformare la vegetazione in un combustibile pronto a infiammarsi alla minima scintilla.

Ma le cause degli incendi si trovano anche in una mala gestione delle foreste, soprattutto sulle terre federali. Nelle foreste secche, per esempio, come quelle ora in fiamme nella Sierra Nevada e nelle montagne costiere della California e nell’Oregon orientale e a Washington, c’è troppo combustibile perché per un secolo sono stati soppressi gli incendi. Prima di allora, spiega sul Washington Post Matthew D. Hurteau, direttore del Earth Systems Ecology Lab all’università di New Mexico, queste foreste bruciavano – meno gravemente – con una certa regolarità. I fulmini scatenavano l’incendio che aiutava a ripulire gli alberi caduti e la vegetazione morta, chiamata combustibile di superficie dagli ecologisti. Inoltre, le popolazioni indigene, fino a quando non sono state cacciate dalle terre, gestivano le foreste accendendo dei fuochi intenzionalmente, in una pratica simile agli incendi controllati.

Secondo il Center for Climate and Energy Solutions, tra il 1984 e il 2015 negli Stati Uniti occidentali è raddoppiato il numero di grandi incendi. E le proiezioni mostrano che un incremento medio annuo della temperatura di 1 grado aumenterebbe la superficie media bruciata fino al 600 per cento ogni anno.

“Quello che si può dire è che le nostre stagioni degli incendi qui in California sono aumentate in media di 75 giorni”, ha detto a Vox Lynnette Round, portavoce del dipartimento delle foreste e della protezione antincendio della California. “Le nostre estati sono più lunghe, il che significa che le condizioni sono più calde, sono più secche e questo ci rende più suscettibili agli incendi”.

Un altro problema è che ora gli incendi scoppiano simultaneamente. Di solito negli Stati Uniti occidentali gli incendi sono scaglionati: il picco delle zone settentrionali arriva a metà estate e poi si sposta verso sud in autunno. Ora molteplici incendi stanno bruciando allo stesso tempo in tutti gli Stati Uniti occidentali; è un evento raro anche per quelle zone più propense agli incendi. E non ha precedenti.

La pandemia ha messo a dura prova la gestione degli incendi. Il reclutamento dei vigili del fuoco e il management delle risorse sono più difficili e i soccorritori sono costretti a prendere ulteriori precauzioni per limitare la diffusione del virus. Il lavoro è reso ancora più complicato dalla rapidità con cui gli incendi si stanno diffondendo. In poche ore le fiamme in Oregon hanno guadagnato migliaia di chilometri di terreno. Nell’arco di 72 ore sono bruciati più di tremila chilometri quadrati: questo equivale a nove mega fuochi, ovvero quegli incendi che superano un’estensione di circa 400 chilometri quadrati. In tutto il ventesimo secolo l’Oregon ha visto solo 6 mega fuochi, ha spiegato Jason Cox, portavoce del dipartimento forestale.

Ma ci sono altri fattori che hanno contribuito alla confusione e alla difficoltà di gestione degli incendi. Sui social media si è diffusa la voce che gli Antifa appiccavano deliberatamente incendi e si preparavano a saccheggiare le proprietà che venivano evacuate, con il risultato che alcuni abitanti si sono rifiutati di evacuare le proprie case. I seguaci della teoria di complotto QAnon hanno creato disinformazione, anche se le autorità hanno etichettato le loro affermazioni come false.

A livello politico, poi, è stata attivata una chiara strategia reazionaria. Nonostante il legame tra incendi e cambiamento climatico sia misurabile a livello scientifico, il presidente Trump e le piattaforme mediatiche di estrema destra hanno negato questa associazione, sposando la linea negazionista. Ammettere che esiste un rapporto di causa-effetto tra riscaldamento globale e incendi significa mettere in discussione il proprio status quo e compromettere i propri benefici. Per questo chi si batte per il disinvestimento dai fossili e chi sensibilizza sugli impatti delle emissioni rappresenta, agli occhi dei trumpiani, una minaccia alla dimensione stessa di americanità.

“Vogliono parlare di un cambiamento climatico causato dall’uomo perché vogliono controllarti”, ha detto Mark Levin, conduttore di una trasmissione radiofonica di destra, durante una puntata del suo show. “È proprio come la roba della razza: cosa vogliono fare quelli del «razzismo sistemico»? Vogliono controllarti. Buttarti giù. Devi cambiare il tuo stile di vita, devi confessare qualcosa”.

Il negazionismo di Trump è poco organizzato all’apparenza, ma non per questo meno strategico. Suscitare confusione e incertezza sulla scienza del clima è il modus operandi del presidente, ancor più se in ballo c’è la sua rielezione. “Non credo che la scienza sappia, in realtà”, ha dichiarato Trump in riferimento al legame tra cambiamento climatico e incendi.

La scienza sa bene invece. “È una falsa dicotomia postulare che gli incendi del 2020 siano causati o dal cambiamento climatico o da una cattiva gestione delle foreste”, scrive Hurteau. “La ricerca scientifica è chiara che entrambi hanno un ruolo, anche se questa osservazione non si presta a uno slogan o a un tweet”. Politicizzare la crisi climatica non farà altro che alimentarla. Per Trump e le lobby che lo sostengono, però, è funzionale alla propria bolla elettorale e strumentale a un unico obiettivo: ritardare l’azione globale per il clima.

