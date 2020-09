FIFA 21, non ci sarà nessuna demo: ecco come giocare al titolo in anteprima

22 Settembre 2020 – 20:28

Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, la prossima versione della simulazione calcistica non potrà essere provata in una versione apposita. Ad annunciarlo è stata direttamente la casa di sviluppo anticipando che il titolo sarà comunque disponibile in anteprima attraverso il servizio in abbonamento EA Play.



Fonte: Fanpage Tech