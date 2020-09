Come un’estensione di Chrome ha rimosso 100 tonnellate di plastica dal mare

22 Settembre 2020 – 17:29

Realizzato da Ocean Cleanup Group, il software dirotta tutte le richieste fatte al motore di ricerca a una variante che visualizza inserzioni speciali, i cui proventi finanziano progetti di pulizia degli oceani in tutto il mondo. Chi non desidera o non può utilizzare l’estensione, può contribuire visitando il sito dell’organizzazione che funziona allo stesso modo.Continua a leggere



Realizzato da Ocean Cleanup Group, il

Continua a leggere Realizzato da Ocean Cleanup Group, il software dirotta tutte le richieste fatte al motore di ricerca a una variante che visualizza inserzioni speciali, i cui proventi finanziano progetti di pulizia degli oceani in tutto il mondo. Chi non desidera o non può utilizzare l’estensione, può contribuire visitando il sito dell’organizzazione che funziona allo stesso modo.

Fonte: Fanpage Tech