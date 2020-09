Perché l’accordo TikTok-Oracle potrebbe salvare Huawei negli USA

21 Settembre 2020 – 14:28

Le due aziende sono state spesso accomunate negli ultimi mesi per via del trattamento subito dal governo statunitense. Entrambe sono state accusate di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, ma la piattaforma di condivisione video si è salvata in extremis, dando vita a un precedente da non sottovalutare.Continua a leggere



Le due aziende sono state spesso accomunate negli ultimi mesi per via del trattamento subito dal governo statunitense. Entrambe sono state accusate di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, ma la piattaforma di condivisione

Continua a leggere Le due aziende sono state spesso accomunate negli ultimi mesi per via del trattamento subito dal governo statunitense. Entrambe sono state accusate di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, ma la piattaforma di condivisione video si è salvata in extremis, dando vita a un precedente da non sottovalutare.

Fonte: Fanpage Tech