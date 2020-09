OnePlus 8t arriva il 14 ottobre, ecco come sarà

21 Settembre 2020 – 18:03

(Foto: OnLeaks)OnePlus 8t sarà presentato il prossimo 14 ottobre con un evento in streaming alle ore 16 italiane. Ad ufficializzarlo ci ha pensato la stessa società cinese con un tweet e con un video teaser che vede protagonista il testimonial del brand, Robert Downey Jr. Prosegue dunque la tradizione dei modelli “T” a circa sei mesi dall’uscita di quelli standard, con alcune migliorie, ma con un design del tutto paragonabile. Come sarà OnePlus 8t?

Prima di tutto non si può ancora dare per certo che saranno due i dispositivi in uscita ovvero OnePlus 8t e OnePlus 8t Pro, perché non ci sono ancora prove definitive sul modello più grande e performante. Esteticamente non dovrebbero esserci grosse differenze con le versioni standard che abbiamo recensito al momento dell’uscita fatto salvo per un display non curvo. A livello di hardware ci saranno dei ritocchi significativi, con la sibillina anticipazione che a bordo si troveranno “Nuove e migliorate tecnologie”.



Finora le voci di corridoio hanno permesso di tracciare un’approssimativa base di scheda tecnica che dovrebbe annoverare un display con diagonale di tipo 6,55 pollici di tipo amoled a risoluzione fhd+ con frequenza di aggiornamento che salirebbe a 120 Hz, il chip dovrebbe passare a Qualcomm Snapdragon 865+ con modulo 5g per navigare sulle reti di nuova generazione e accompagnato da 8 o 12 gb di ram e 128 o 256 gb interni. Quattro le fotocamere sul retro con la principale da 48 megapixel con grandangolo da 16 megapiel e altri due sensori da 5 e 2 megapixel (zoom e profondità di campo, probabilmente). La batteria sarà da 4500 mAh con ricarica rapida a 65 watt mentre il sistema operativo sarà OxygenOs 11 naturalmente basato su Android 11.

https://twitter.com/oneplus/status/1308013106308747264

Fra meno di un mese tutti i dubbi saranno risolti, di certo non sarà semplice ripetere l’hype del modello low-cost OnePlus Nord che ha riscontrato grande apprezzamento quest’estate al momento del lancio.

The post OnePlus 8t arriva il 14 ottobre, ecco come sarà appeared first on Wired.

Fonte: Wired