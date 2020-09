La stampante HP DeskJet 3764 in offerta a € 49,99

21 Settembre 2020 – 13:48

Stampante, scanner e fotocopiatrice, tutto in uno, con supporto al WiFi: HP DeskJet 3764 è ottima per chi lavora da casa e per i piccoli uffici.

The post La stampante HP DeskJet 3764 in offerta a € 49,99 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico