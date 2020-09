Gli elettrodomestici in standby possono costarti fino a 90 euro in bolletta

21 Settembre 2020 – 14:28

Per le famiglie numerose considerare di staccare la spina agli elettrodomestici che consumano energia anche quando non in uso può portare a risparmi annui più consistenti. Non tutti i prodotti però possono essere scollegati dalla rete elettrica senza conseguenze, soprattutto dall'avvento dei dispositivi smart.



Fonte: Fanpage Tech