Bill Gates: non confondiamo Elon Musk e Steve Jobs

21 September 2020 – 13:04

L’ex numero uno di Microsoft, nel corso di un’intervista, invita a non far confusione sottolineando le differenze tra Elon Musk e Steve Jobs.

The post Bill Gates: non confondiamo Elon Musk e Steve Jobs appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico